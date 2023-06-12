Велемудр. Мир тесен.

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Как слова влияют на воду

Как слова влияют на воду

Сейчас, когда вы только начинаете читать эту книгу, я бы хотел попросить вас оценить свою жизнь. Точнее, я хотел бы вас спросить: вы счастливы? Конечно, каждый из нас по-своему определяет счастье, но все же — есть ли в вашем сердце ощущение покоя, уверены ли вы в своем будущем, испытываете ли вы утром, в момент пробуждения, чувство ожидания чего-то радостного? Если вот это все называть счастьем, то могли бы вы сказать, что вы счастливы? Думаю, можно с уверенностью утверждать — немного найдется людей, которые смогут ответить твердым «да».

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