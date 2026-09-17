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Дмитровец

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В САО около 12 тысяч семей переехали в новые квартиры по программе реновации

Программа реновации жилищного фонда столицы продолжает набирать обороты, предоставляя тысячам московских семей возможность улучшить свои жилищные условия.

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