В САО около 12 тысяч семей переехали в новые квартиры по программе реновации

Программа реновации жилищного фонда столицы продолжает набирать обороты, предоставляя тысячам московских семей возможность улучшить свои жилищные условия.
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