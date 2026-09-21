Глава наблюдателей от СНГ Нематов: выборы в Госдуму проведены на высоком уровне

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проведены на высоком уровне. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов.
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