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Царьград

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В Петербурге ревнивец избил девушку и отобрал два телефона

В Петербурге ревнивец избил девушку и отобрал два телефона

В Петербурге задержан 25-летний выходец из Средней Азии, который 16 сентября из ревности избил 23-летнюю девушку в квартире на Моравском переулке и забрал у нее два мобильных телефона.

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