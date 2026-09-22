В Петербурге ревнивец избил девушку и отобрал два телефона

В Петербурге задержан 25-летний выходец из Средней Азии, который 16 сентября из ревности избил 23-летнюю девушку в квартире на Моравском переулке и забрал у нее два мобильных телефона.
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