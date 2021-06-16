Глава МИД Украины предрек Украине сложные времена из-за «СП-2»

Киев, 16 июня. Украине предстоят сложные несколько лет из-за завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», уверен глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, Газопровод снизит зависимость России и Европы от поставок топлива через Украину.