В Татарстане задержали мужчину за публикацию видео атаки БПЛА на предприятие в Нижнекамске

Он отделался предупреждениемВ Татарстане сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Нижнекамска, который опубликовал в одном из мессенджеров видео с последствиями удара беспилотника по местному промышленному объекту.
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