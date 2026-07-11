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Daily Storm

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В Татарстане задержали мужчину за публикацию видео атаки БПЛА на предприятие в Нижнекамске

В Татарстане задержали мужчину за публикацию видео атаки БПЛА на предприятие в Нижнекамске

Он отделался предупреждениемВ Татарстане сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Нижнекамска, который опубликовал в одном из мессенджеров видео с последствиями удара беспилотника по местному промышленному объекту.

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