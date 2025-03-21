«В доску свой» министр: Сергею Лаврову – 75

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня отмечает юбилей – 75 лет. В современной России нет другого такого министра-долгожителя (на своем посту он уже более 20 лет), кто бы пользовался большой народной любовью и заслуженным авторитетом во всем мире.
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