«В доску свой» министр: Сергею Лаврову – 75

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня отмечает юбилей – 75 лет. В современной России нет другого такого министра-долгожителя (на своем посту он уже более 20 лет), кто бы пользовался большой народной любовью и заслуженным авторитетом во всем мире.