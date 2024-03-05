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Экс-игрок Аршавин рассказал об интересе "Зенита" к игроку ЦСКА Чалову

Экс-игрок Аршавин рассказал об интересе "Зенита" к игроку ЦСКА Чалову

Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин в выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат" рассказал, планирует ли петербургский клуб бороться за нападающего московского ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

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