Экс-игрок Аршавин рассказал об интересе "Зенита" к игроку ЦСКА Чалову

Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин в выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат" рассказал, планирует ли петербургский клуб бороться за нападающего московского ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
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