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Украинская снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с Россией

Украинская снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с Россией

42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине после того, как британский таблоид The Sun опубликовал интервью с ней и видео убийства двух человек снятое с помощью тепловизионного ночного прицела её винтовки.

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