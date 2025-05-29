Игра на истощение: политик Царев высказался об истинной цели переговоров Зеленского

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Киев тянет время и рассчитывает на ослабление Дональда Трампа. Так оценил инициативу Владимира Зеленского по созданию трехстороннего саммита с участием лидеров России и США бывший украинский политик Олег Царев.
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