Игра на истощение: политик Царев высказался об истинной цели переговоров Зеленского

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Киев тянет время и рассчитывает на ослабление Дональда Трампа. Так оценил инициативу Владимира Зеленского по созданию трехстороннего саммита с участием лидеров России и США бывший украинский политик Олег Царев.