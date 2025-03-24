Сергунина: В «Технограде» на ВДНХ откроется академия «Молодежь Москвы»

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ откроют академию «Молодежь Москвы». Участники смогут получить теоретические знания и практические навыки по современным направлениям, таким как дизайн, маркетинг и программирование, сообщила заммэра Наталья Сергунина.