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Мода и Шоу-бизнес

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Стало известно, в каких отношениях остались Зои Кравиц и Ченнинг Татум после расставания

Стало известно, в каких отношениях остались Зои Кравиц и Ченнинг Татум после расставания

Расставание для многих пар становится проверкой на здравомыслие и адекватность. Проходят ее, как мы выяснили на примере Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которые принялись друг другу мстить, так и не разведясь официально, далеко не все.

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