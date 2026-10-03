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Сергей Вознюк о проигрыше в матче с «Локо»: «Все смотрелись достойно, включая тех, кто только начинает свой путь в Лиге ВТБ»

МБА проиграла « Локомот иву-Кубань» в гостях (87:92). Новый главный тренер Сергей Вознюк экспериментирует с составом на фоне травм ветеранов.

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