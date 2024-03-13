Подержанные электромобили рекордно подешевели из-за Tesla

Аналитики американской компании iSeeCars оценили влияние Tesla на рынок автомобилей. Выяснилось, что средняя цена автомобиля на вторичном рынке снизилась на 3,6 процента за год, достигнув 31,2 тысячи долларов.
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