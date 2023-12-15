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Сегодня на ВДНХ -День Краснодарского края: VR-экскурсия, Иванушки, путевка в Сочи, мороженое, хор и не только!

Сегодня на ВДНХ -День Краснодарского края: VR-экскурсия, Иванушки, путевка в Сочи, мороженое, хор и не только!

Подготовлена большая программа. Весь день на стенде края павильона 75 будет проводиться иммерсивная VR-экскурсия «Южный сон», станция для создания клипов для соцсетей и Почта Юга – с возможностью отправить открытки из Краснодарского края.

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Комментарии
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Алатырка
Интересно - а в павильоне краснодарского края расскажут о трех малолетних азербайджанских абу бандита довели до самоубийства 11-ти летнего русского паренька, которого били, травили и унижали - и как всегда у этой гордой нации - стаей - по одиночке сыкливые ишаки!?
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