Сегодня на ВДНХ -День Краснодарского края: VR-экскурсия, Иванушки, путевка в Сочи, мороженое, хор и не только!

Подготовлена большая программа. Весь день на стенде края павильона 75 будет проводиться иммерсивная VR-экскурсия «Южный сон», станция для создания клипов для соцсетей и Почта Юга – с возможностью отправить открытки из Краснодарского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии