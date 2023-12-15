Сегодня на ВДНХ -День Краснодарского края: VR-экскурсия, Иванушки, путевка в Сочи, мороженое, хор и не только!

Алатырка

Интересно - а в павильоне краснодарского края расскажут о трех малолетних азербайджанских абу бандита довели до самоубийства 11-ти летнего русского паренька, которого били, травили и унижали - и как всегда у этой гордой нации - стаей - по одиночке сыкливые ишаки!?