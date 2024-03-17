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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лидия Горбунова: «В начале сезона я взяла медаль и была очень рада, у меня аж слезы текли. Сегодня же я просто рада»

Победила Анастасия Кулешова, Алина Пеклецова финишировала второй.  — Когда осознали, что заветная медаль не уйдет от вас, что чувствовали? — Знаете, в начале сезона я взяла медаль.

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