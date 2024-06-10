Правительство Ярославской области: атаку БПЛА на инфраструктуру предотвратили

Движение по трассе М8 в Ярославской области ограничили из-за работы сил ПВО. Военные предотвратили атаку беспилотников на объекты инфраструктуры, заявили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
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