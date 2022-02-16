Шольц и Байден обсудили визиты в Киев и Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден во время телефонного разговора одобрили заявление российского лидера Владимира Путина о готовности продолжать дипломатические усилия для урегулирования разногласий.
Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден во время телефонного разговора одобрили заявление российского лидера Владимира Путина о готовности продолжать дипломатические усилия для урегулирования разногласий.
Свежие комментарии