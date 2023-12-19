Экс-офицер ВСУ Лапин признал превосходство России на фронте

Россия бережет солдат, уничтожая позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерией. Об этом 18 декабря заявил бывший офицер нацбатальона «Айдар» (запрещен в РФ) и спецназа украинской армии, майор Игорь Лапин в интервью украинскому телеканалу «Прямой».
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