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Мэра Днепра Филатова* заподозрили в бегстве с Украины

Мэра Днепра Филатова* заподозрили в бегстве с Украины

Мэра Днепра Бориса Филатова* заподозрили в бегстве из города. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер" со ссылкой на источники в окружении градоначальника .

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