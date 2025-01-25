Юные патриоты Хабаровского края расчистили мемориалы к 80-летию Победы

В рамках подготовки к празднованию Дня освобождения Ленинграда и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, активисты движения "Движение Первых" провели масштабную акцию по очистке мемориалов от снега.
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