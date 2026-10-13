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Авторадио

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В России появится новый дорожный знак для многодетных семей

До конца года в России подготовят изменения в ПДД, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей.

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