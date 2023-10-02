Колбасный цех в Тазовском расширяет ассортимент деликатесов

Больше десятка наименований продукции выпускает цех по переработке оленины в поселке Тазовский. Производственное помещение построено благодаря окружному гранту и вот уже больше года радует тазовчан и гостей района вкуснейшей продукцией.
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