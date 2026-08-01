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Контрафронт

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Ирак: Посольства США (США) в Израиле, Иордании и Ираке посоветовали гражданам США рассмотреть...

Ирак: Посольства США (США) в Израиле, Иордании и Ираке посоветовали гражданам США рассмотреть возможность выезда из этих стран и Ближнего Востока, пока коммерческие рейсы остаются доступными, или быть готовыми покинуть страну в случае эскалации ситуации на фоне потенциальной отмены рейсов и закрытия воздушного пространства после недавней эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

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