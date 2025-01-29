Среди остановленной США помощи Украине есть и военная — NYT

Среди остановленной США помощи Украине есть и военная, сообщает The New York Times. «Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая помощь Украине, Тайваню и Иордании.
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