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Суд в Москве признал бандеровцев пособниками нацистской Германии в годы ВОВ

Суд в Москве признал бандеровцев пособниками нацистской Германии в годы ВОВ

Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также группировки ОУН и УПА*(*террористическая организация, запрещенная в России) пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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