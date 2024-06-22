По всей России пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

В 12:15 состоится всероссийская акция «Минута молчания» в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войныВ 12:15 состоится всероссийская акция «Минута молчания» в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войныИменно в этот час 83 года назад в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии.