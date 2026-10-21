Сеансы с лунной орбиты и исцеляющая сила могил: племянник телецелителя нашел аргументы для аннулирования завещанияПлемянник Анатолия Кашпировского Юрий Мамаев заявил о необходимости посмертной судебной психолого-психиатрической экспертизы на базе Центра имени В.
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