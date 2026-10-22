Великобритания впервые за 20 лет начинает производство крупнокалиберного вооружения. В Телфорде открыт завод UK Gun Hall, принадлежащий Rheinmetall, для производства танковых стволов.
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