Война в Израиле радикально повлияла на ФРС и ЕЦБ

Понедельник и вторник на европейском фондовом рынке отличались как день и ночь. Накануне подавляющее большинство акций здесь падало, а хороший рост показывали лишь бумаги нефтяников да производителей оружия.
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