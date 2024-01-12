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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стартовало тестирование Arknights: Endfield на ПК и разработчики поделились новыми к...

Стартовало тестирование Arknights: Endfield на ПК и разработчики поделились новыми к...

Стартовало тестирование Arknights: Endfield на ПК и разработчики поделились новыми концепт-артамиКомпания GRYPHLINE представила новые ключевые арты для игры Arknights: Endfield, поскольку сегодня началось техническое тестирование игры на ПКЧитать дальше → источник.

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