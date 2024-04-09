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Каждый пятый россиянин уверен, что к 2030 году появятся карманные дата-центры

Каждый пятый россиянин уверен, что к 2030 году появятся карманные дата-центры

Почти половина россиян считают, что к 2030 году (к этому времени планируется создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы России — в этом заключается ключевая цель нового национального проекта "Экономика данных") все пароли станут биометрическими, а каждый пятый не сомневается, что в ходу будут карманные дата-центры.

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