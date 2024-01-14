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Умер актер из «Утомленных солнцем» Сергей Гавлич

Умер актер из «Утомленных солнцем» Сергей Гавлич

Известный российский актер Сергей Гавлич, запомнившийся зрителям благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Утомленные солнцем 2: Цитадель", "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия", скончался на 75-м году жизни.

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