Умер актер из «Утомленных солнцем» Сергей Гавлич

Известный российский актер Сергей Гавлич, запомнившийся зрителям благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Утомленные солнцем 2: Цитадель", "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия", скончался на 75-м году жизни.