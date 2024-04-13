В России продали рекордное количество электрокаров

В марте россияне приобрели 2499 электромобилей, самой популярной маркой является Zeekr. По данным агентства «АВТОСТАТ», предыдущий рекорд превышен более чем на 500 машин, когда в декабре прошлого года было реализовано 1922 электрокара.
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