The Times: Великобритания попытается выслать своих мигрантов в Армению, Ботсвану, Кот-д’Ивуар и Коста-Рику

Издание The Times со ссылкой на документы британского МИД сообщило, что Великобритания начала переговоры сАрменией, Ботсваной, Кот-д’Ивуаром и Коста-Рикой, которые могут принимать высылаемых из королевства нелегальных мигрантов.
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