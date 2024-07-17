Российский посол в Бельгии заявил об открытости к контактам с НАТО

Посольство России в Брюсселе, где находится штаб-квартира военного блока НАТО, всегда готово стать посредником в вопросе обмена информацией, если Североатлантический альянс захочет передать сообщение Москве, заявил «Известиям» посол России в Бельгии Александр Токовинин.