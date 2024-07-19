Turkish Airlines столкнулась с серьезными трудностями в работе из-за масштабного сбоя

Turkish Airlines столкнулась с серьезными трудностями в работе из-за масштабного технического сбоя. Пассажиры не могут забронировать билеты или зарегистрироваться на рейсы, так как и мобильное приложение, и официальный сайт авиаперевозчика оказались недоступны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии