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Врач рассказал, что боль в позвоночнике может указывать на рак прямой кишки

Врач рассказал, что боль в позвоночнике может указывать на рак прямой кишки

Боль в позвоночнике может быть симптомом развития онкологии прямой кишки или поджелудочной железы. Об этом реаниматолог и анестезиолог Марк Гальперин рассказал в программе &quot;Жить здорово!&quot;, передает &quot;Общественная Служба Новостей&quot;.

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