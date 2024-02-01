Врач рассказал, что боль в позвоночнике может указывать на рак прямой кишки

Боль в позвоночнике может быть симптомом развития онкологии прямой кишки или поджелудочной железы. Об этом реаниматолог и анестезиолог Марк Гальперин рассказал в программе "Жить здорово!", передает "Общественная Служба Новостей".
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