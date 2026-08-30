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Водитель маршрутки сбил трех детей и двух взрослых на пешеходном переходе в Тыве

Водитель маршрутки сбил трех детей и двух взрослых на пешеходном переходе в Тыве

КРАСНОЯРСК, 30 августа, ФедералПресс. Пять человек пострадали в результате ДТП в Кызыле. Микроавтобус наехал на них, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

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