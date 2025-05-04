Жители Барнаула собрались у железнодорожного вокзала, чтобы встретить "Эшелон Победы"

С 10:00 на вокзале начали работать тематические площадки, а до 14:00 с составом можно будет сфотографироваться В Барнауле десятки человек собрались у железнодорожного вокзала, чтобы посмотреть на прибытие ретропоезда "Эшелон Победы" во главе с легендарным паровозом.