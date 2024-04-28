Стали известны первые подробности о том, что сейчас творится в семейном доме Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева

Загородный коттедж Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева, расположенный в подмосковной деревне Крекшино, стал объектом внимания публики после того, как пара открыла двери своего дома для телевизионной программы «Однажды…».
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