Исправительные работы в России

Как верно писал Карл Маркс, жестокие наказания не работают. Цитирую из его статьи «Смертная казнь», опубликованной в Нью-Йорк Дейли Трибюн 18 февраля 1853 (ссылка):…весьма трудно, а, может быть, вообще невозможно, найти принцип, посредством которого можно было бы обосновать справедливость или целесообразность смертной казни в обществе, кичащемся своей цивилизацией.