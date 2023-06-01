Русская весна

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Бои на границе и попытка прорыва ВСУ в Белгородской области — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Бои на границе и попытка прорыва ВСУ в Белгородской области — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Что известно к этой минуте о боях на границе и попытке прорыва ВСУ в Белгородской области. Всю ночь враг вёл артподготовку, снаряды рвались в Шебекинском округе.

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