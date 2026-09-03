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Татар-информ

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Администрация Раиса Татарстана выразила соболезнования семье Метшиных

Администрация Раиса Татарстана выразила соболезнования семье Метшиных

Администрация Раиса Татарстана выразила глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Раиса Метшина.

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