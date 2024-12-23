Главе ведомства будет доложено о результатах проверки обращения жителей Волгоградской области по факту закрытия детского сада в одном из поселков

В сети Интернет размещено обращение жителей одного из районов Волгограда к Председателю СК России. Граждане, среди которых жены и матери бойцов СВО, сообщают, что в поселке Нижний Тракторный решили закрыть единственный в поселке детский сад, хотя граждане просили о ремонте.
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