Панцирная щука: даже крокодилы не связываются с ней, а её броню не пробить ножом

Миссисипский панцирник приплыл к нам из прошлой эры. Только представьте: тираннозавр рекс ещё не появился на свет, Антарктида ещё не доползла до Южного полюса, а эта рыба уже держала в страхе тропические водоёмы по всему миру! Этот монстр пережил вымирание динозавров, тотальное изменение климата и даже людей.