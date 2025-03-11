Панцирная щука: даже крокодилы не связываются с ней, а её броню не пробить ножом

Миссисипский панцирник приплыл к нам из прошлой эры. Только представьте: тираннозавр рекс ещё не появился на свет, Антарктида ещё не доползла до Южного полюса, а эта рыба уже держала в страхе тропические водоёмы по всему миру! Этот монстр пережил вымирание динозавров, тотальное изменение климата и даже людей.
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