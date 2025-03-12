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Марвел из Болливуда. Индийский супергерой из Krrish 4 догнал бегом самолет и запрыгнул в него

Марвел из Болливуда. Индийский супергерой из Krrish 4 догнал бегом самолет и запрыгнул в него

Когда кажется, что в кино уже нечем удивить, Болливуд поднимает планку еще выше. В новой части культового индийского блокбастера «Krrish 4» главный герой не просто спасает мир — он делает это так, как не смогли бы даже самые известные супергерои Голливуда.

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