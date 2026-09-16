Юрист Юнисова: неисправный электросчётчик может увеличить плату за свет

Эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова рассказала, что при неисправности электросчётчика, истечении срока его службы или межповерочного интервала необходимо как можно быстрее обратиться в ресурсоснабжающую организацию, иначе начисления будут производиться по нормативу.