Офицер СБУ Стариков: Запорожье — самый проблемный участок фронта и удар РФ может нанести там

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков пообщался с украинским журналистом Василием Головановым и сообщил о том, что российская армия держит ВСУ в постоянном напряжении и прощупывает слабые места в обороне.
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