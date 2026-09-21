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Зиновий Гердт пообещал матери будущей жены жалеть её дочь всю жизнь — и не обманул

Зиновий Гердт пообещал матери будущей жены жалеть её дочь всю жизнь — и не обманул

К моменту выхода «Золотого телёнка» Зиновию Гердту шёл пятьдесят второй год. За спиной — фронт, ранение левой ноги, которую спасли вопреки настояниям хирургов, и почти два десятилетия кукольной сцены.

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